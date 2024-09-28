Цей овоч вже здорожчав вдвічі: що буде далі

Ціни на огірки в Україні зросли вдвічі порівняно з минулим роком. На це вплинула низка факторів, серед яких погода та обмежена пропозиція.

На цьому тижні виробники тепличних огірків в Україні підняли відпускні ціни на свою продукцію, повідомляють аналітики EastFruit. Наразі вартість огірків є вдвічі вищою, ніж у цей же період минулого року.

Також читайте: В Україні подорожчали ключові продукти: які нові ціни та що спричиняє їх ріст

Тепличні господарства встановили ціни в межах 45-60 грн/кг, що на 12% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Причиною такого зростання є обмежена пропозиція: огірки з відкритого ґрунту майже зникли з ринку, а врожаї другого циклу в теплицях ще тільки починають збирати. До того ж холодна та похмура погода впливає на обсяги врожаю.

Як змінювалася ціна на огірки упродовж року. Джерело: east-fruit.com Як змінювалася ціна на огірки упродовж року. Джерело: east-fruit.com

Ціновий тиск також посилюється через зростання попиту на огірки, що стимулює ріст цін. На цей момент, огірки коштують в середньому вдвічі дорожче, ніж у жовтні минулого року.

Ціна на огірки в маркетах. Джерело: index.minfin.com.ua Ціна на огірки в маркетах. Джерело: index.minfin.com.ua

Експерти ринку прогнозують можливе подальше зростання цін на огірки через активний попит та обмежену пропозицію.

Нагадаємо, в Україні один з популярних продуктів здорожчав вже на 147%.

Ще раніше ми повідомляли, чому ціни на каву у світі б'ють рекорди.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!