Євробачення 2023: букмекери змінили прогнози після першого півфіналу

У вівторок, 9 травня, у Ліверпулі пройшов перший півфінал Євробачення-2023, у якому виступили 15 виконавців, 10 із яких потрапали у фінал. За оцінками букмекерів перемога дістанеться представниці Швеції Loreen. Крім того, у рейтингу сталися зміни після першого півфіналу.

Дует TVORCHI з України піднялися з четвертого місця на третє. За прогнозами букмекерів ймовірність перемоги України складає 7%. 13 травня український гурт представить пісню, присвячену незламним захисникам "Азовсталі" – Heart of steеl. Швеція та її представниця Loreen з піснею Tattoo залишається на першому місці. Ймовірність її перемоги за оцінками букмекерів становить 44%.

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Оновлений список можна побачити на сайті Eurovision World.

Друге місце аналітики віддають представнику Фінляндії Käärijä та його пісні Cha Cha Cha. На перемогу виконавця ставлять 23%. Франція та її представниця Ла Зарра із піснею Évidemment посунулась на четверте місце. Ймовірність її перемоги – 6%. На п‘ятому місці представниця Іспанії Бланка з піснею EAEA, перемогу якої прогнозують з імовірністю 4%.

Нагадаємо, названо 10 країн, які пройшли у гранд-фінал конкурсу.

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