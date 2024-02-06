Федоров заявив, що у Дії не планують видавати повістки та проводити вибори

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про видачу повісток через застосунок Дія. За його словами, це не заплановано.

Він додав, що вибори у Дії також не планують проводити. Про це Федоров сказав у ефірі телемарафону.

Міністр додав, що у лютому у Дії планують відкрити код. Це дозволить розробникам з усього світу побачити, як працює застосунок.

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"Це з точки зору відкритості, прозорості й технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у Дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", – додав Федоров.

Зауважимо, застосунок Дія припинив роботу після початку голосування за представника України на Євробаченні-2024, стався масштабний збій. За словами глави Мінцифри, збій стався внаслідок різкого зростання запитів з боку користувачів.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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