'Фінал буде один': Січеславські десантники знищили групу окупантів (відео)

Українські військові продовжують стримувати навалу загарбників та методично знищують окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідували групу російської піхоти.

Для цього вони завдали удару з артилерії. Відео знищення ворога опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"Січеславські десантники продовжують демобілізувати кремлівських найманців!Наші захисники втомилися пояснювати, що їм не місце на українській землі! Але не втомилися доводити хто є господарем на ній!" – йдеться у повідомленні.

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Військові зазначають, що для окупантів, які не відступлять та не складуть зброю, фінал буде один – їх навіки поховає український чорнозем.

На відео можна побачити, як десантники виявили групу ворожої піхоти. На наступних кадрах артилеристи завдають влучного удару по загарбниках.

Нагадаємо, раніше бійці Президентської бригади показали відео своєї роботи на активному напрямку фронту. Захисники вдарили спочатку по окопах ворога, потім ліквідували кулеметника й станковий автоматичний гранатомет росіян.

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