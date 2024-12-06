'Фінальний відлік': Тайсон Ф’юрі показав підготовку до реваншу з Усиком

Британський боксер Тайсон Ф’юрі поділився новим дописом у своєму Instagram, показавши, як виглядає за 15 днів до довгоочікуваного реваншу проти українського чемпіона Олександра Усика. У підписі до фото Ф’юрі написав:

"Фінальний відлік. Залишилося 15 днів".

Фанати з нетерпінням стежать за підготовкою обох бійців до цього важливого поєдинку, який обіцяє бути одним із найгучніших боксерських подій року.

Історія суперництва

Нагадаємо, що у ніч на 19 травня Олександр Усик (22-0, 14 КО) переміг Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розділеним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Рахунок суддівських записок був наступним:

Усик 115-112

Ф’юрі 114-113

Усик 114-113

Ця перемога стала визначальною в кар’єрі Усика, підкресливши його технічну перевагу у бою з титулованим суперником.

Очікування реваншу

Бій-реванш відбудеться 21 грудня 2024 року. Обидва боксери активно готуються до цього протистояння. Тайсон Ф’юрі, відомий своїм сильним характером і вмінням адаптуватися, має шанс повернути титули. Олександр Усик, у свою чергу, прагне закріпити свій статус абсолютного чемпіона.

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