Фінансова підтримка для українських пенсіонерів: хто зможе отримати гроші від ООН в 2025 році

Пенсіонери, які відповідають вимогам програми ООН щодо додаткової грошової допомоги, зможуть отримати виплати від Всесвітньої продовольчої програми, яка буде діяти до середини 2025 року. Це буде сума, що дорівнює різниці між 3 250 грн та розміром пенсії, яку отримує пенсіонер.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Якщо пенсійна виплата складає 3 100 гривень, то різниця між 3 250 гривнями і цією сумою буде становити 150 гривень. Це і буде доплата, яку отримуватиме пенсіонер.

Щоб отримати цю допомогу, потрібно виконати три умови:

Особа повинна проживати в зоні бойових дій або в прифронтовій території. Розмір пенсії не має перевищувати 3 250 гривень. Відсутність будь-яких виплат від міжнародних організацій чи допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року.

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До переліку таких територій входять області, де тривають або можливі бойові дії: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

Виплата допомоги припиняється, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній з цих умов.

Хто ще має право на допомогу від ООН

Зазначимо, що в кінці 2024 року до списку осіб, які можуть отримати грошову допомогу, додали нові категорії громадян. Тепер право на виплати мають:

люди, які не мають права на пенсію;

дорослі та діти з інвалідністю.

Важливо! Однак для отримання допомоги потрібно відповідати кільком критеріям одночасно.

Раніше ми розповідали, хто з українців може отримати по 15 тис. грн та як подати заявку.

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