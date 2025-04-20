Фінансова підтримка з-за кордону: хто з українців може отримати допомогу від Великої Британії
Деякі категорії українців можуть отримати фінансову допомогу від благодійного фонду "Конвіктус Україна". Ця ініціатива реалізується за підтримки британського Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах (Disasters Emergency Committee, DEC) і має на меті допомогти вразливим верствам населення, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.
Про це повідомляє пресслужба фонду "Конвіктус Україна". У рамках програми "Інтегрована гуманітарна відповідь у період війни та післявоєнного відновлення", яка реалізується в Київській області, фонд надає комплексну підтримку для постраждалих.
Зокрема, передбачені:
- грошові виплати для найбільш потребуючих;
- соціальна підтримка, зокрема допомога від соціальних працівників у вирішенні нагальних життєвих питань;
- психологічна допомога, яка включає індивідуальні консультації для подолання стресових і кризових станів.
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Хто може долучитися до програми
Податися на участь у проєкті можуть:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які повернулися з тимчасово окупованих територій;
- жінки, діти, люди з інвалідністю та особи похилого віку;
- українці, які втратили житло, джерело доходу або не мають доступу до медичних послуг;
- особи, що живуть з ВІЛ або належать до груп ризику інфекційних захворювань;
- багатодітні родини та домогосподарства, які терміново потребують гуманітарної підтримки.
Як податися на отримання допомоги
Особи, які відповідають умовам участі в програмі, можуть звернутися до Безпечного простору Safe Space за адресою: м. Київ, проспект Володимира Івасюка, 20-Б. Центр працює у будні дні з 10:00 до 17:00.
Більше інформації можна дізнатися за контактами:
📞 +38-067-134-55-40
"Ми поруч у найскладніші моменти. Якщо вам або вашим рідним потрібна допомога — не зволікайте, звертайтеся!" – закликають організатори.
Проєкт діє на території Києва та Київської області й триватиме до листопада 2025 року.
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