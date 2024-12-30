Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського через зупинку транзиту газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до глави Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із відкритим листом, у якому висловив невдоволення рішенням України припинити транзит російського газу після 2024 року. Словацький прем’єр наголошує, що відмова від транзиту матиме негативний вплив на європейські зусилля з розвитку і конкурентоспроможності, та додає, що такий крок може підірвати єдність ЄС у стратегічних питаннях.

Про це повідомляється у листі, опублікованому у соцмережах. У ньому Фіцо називає рішення президента України Володимира Зеленського "неправильним і нелогічним", зауважуючи, що мовчазне прийняття цього кроку Євросоюзом "викличе напруженість і відповідні дії".

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Фіцо також висловив сумнів щодо підходу Єврокомісії до оцінки економічних наслідків припинення транзиту, припускаючи, що це питання або розглядалося лише з ідеологічної точки зору, або ж економічний аналіз проводився, але не обговорювався відкрито з державами-членами.

Він стверджує, що припинення транзиту зашкодить Євросоюзу більше, ніж Росії, і посилається на документи словацької енергетичної компанії SPP, які, за його словами, підтверджують цю тезу.

На завершення Фіцо закликав керівництво ЄС звернути особливу увагу на цю ситуацію та надати їй пріоритетного значення. Він також нагадав, що Словаччина неодноразово намагалася досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит газу, яка завершується у 2024 році.

Нагадаємо, ми вже писали, про що Фіцо просив Путіна і чи готовий він платити таку ціну.

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