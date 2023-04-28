Фольга прискорює процес прасування: цікавий лайфхак

Прасування – рутинна справа, яку не любить більшість людей. Щоб зробити цей процес швидшим та якіснішим можете використати фольгу: вона дозволить прасувати одночасно з двох сторін.

Читайте також: Як зробити рушники м‘якими.

1. Для початку зніміть з прасувальної дошки спеціальний чохол. Розкладіть на дошці фольгу блискучою стороною наверх.

2. Тепер поверніть чохол на прасувальну дошку.

3. Фольга відбиватиме тепло від праски, і ваші будуть прогладжуватися одночасно з двох сторін.

4. Якщо підошва праски потемніла і ви не хочете залишити на речах сліди – обмотайте праску фольгою (блискучою стороною доверху).

Відтепер прасування займе у вас вдвічі менше часу.

Радимо також прочитати, як прасувати постільну білизну без праски.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!