Фольга прискорює процес прасування: цікавий лайфхак
Прасування – рутинна справа, яку не любить більшість людей. Щоб зробити цей процес швидшим та якіснішим можете використати фольгу: вона дозволить прасувати одночасно з двох сторін.
Читайте також: Як зробити рушники м‘якими.
1. Для початку зніміть з прасувальної дошки спеціальний чохол. Розкладіть на дошці фольгу блискучою стороною наверх.
2. Тепер поверніть чохол на прасувальну дошку.
3. Фольга відбиватиме тепло від праски, і ваші будуть прогладжуватися одночасно з двох сторін.
4. Якщо підошва праски потемніла і ви не хочете залишити на речах сліди – обмотайте праску фольгою (блискучою стороною доверху).
Відтепер прасування займе у вас вдвічі менше часу.
Радимо також прочитати, як прасувати постільну білизну без праски.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!