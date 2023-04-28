Фольга ускоряет процесс глажки: интересный лайфхак

Глажка – рутинное дело, которое не любит большинство людей. Чтобы сделать этот процесс более быстрым и качественным, можете использовать фольгу: она позволит гладить одновременно с двух сторон.

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1. Для начала снимите с гладильной доски специальный чехол. Разложите на доске фольгу блестящей стороной наверх.

2. Теперь верните чехол на гладильную доску.

3. Фольга будет отражать тепло от утюга, и ваши будут проглаживаться одновременно с двух сторон.

4. Если подошва утюга потемнела и вы не хотите оставить на вещах следы – обмотайте утюг фольгой (блестящей стороной вверх).

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Теперь глажка займет у вас вдвое меньше времени.

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