Как выгладить постельное белье без утюга: действенный метод
Любите спать на выглаженном белье, при этом терпеть не можете процесс глажки? UaPortal собрал лайфхаки по глажке постельного белья без утюга.
Перед тем, как приступить к процессу "глажки" стоит запомнить: выгладить простыню на резинке без утюга невозможно. То же касается пересушенного белья.
Самый простой способ придать белью вид выглаженного – это вывесить, хорошо расправив и побрызгав водой из пульвилизатора.
Если возможности полностью расправить постель нет – без утюга не обойтись.
Главные правила глажки без утюга: влажность и правильно натянутая ткань.
Если вы сушите постель в сушильной машине – добавьте туда влажное полотенце или несколько кубиков льда.
Еще один способ глажки без утюга – свернуть еще чуть влажную постель в рулон. Главное выбрать нужный момент: постельное белье должно быть не слишком влажным, но и не совсем сухим.
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Как гладят постельное белье в отелях.
В отелях пользуются утюгом. Выгладить постель из натуральной ткани по – другому невозможно. Гладят постель только с изнаночной стороны: так она сохранит свой блеск с лицевой стороны. Утюг во время процесса должен быть очень горячим. Гладят постель на специальной доске – так результат будет идеальным.
Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.
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