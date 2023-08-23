Функціональність та естетика: як оформити дизайн кухні

Якщо ви маєте намір оновити дизайн вашої кухні незабаром, корисно знати, які напрямки будуть актуальні у 2023 році. Основні вимоги включають комфорт, функціональність та естетичність. Така кухня ідеально підходить для сучасних людей, які завжди у русі та відкриті до нового.

Про це пише radiotrek.

Свіжі тенденції дозволяють поєднувати різні матеріали, такі як метал, пластик, дерево, скло, гіпс та камінь, у різноманітних комбінаціях. Головне - уникати занадто великої кількості акцентів.

У 2023 році природність повертається в тренди, зокрема, дерев'яні фасади стають актуальними. Сучасні матеріали, обробка, декоративні додатки та сучасна побутова техніка допоможуть зробити дизайн кухні стильним, а дерево надасть простору живу енергетику.

Можна доповнити дерев'яний гарнітур металевими деталями та декоративними елементами, що робить інтер'єр більш витонченим.

Скло чудово підійде для створення повітряного, легкого та вишуканого вигляду кухні. Варіантів використання скла безліч: починаючи від гарнітурів зі скляними елементами та закінчуючи панорамними вікнами та декором із скла.

Головною тенденцією сучасних кухонь є використання складних комбінацій матеріалів. Дизайнери впроваджують поєднання дерева з бетоном, метала з мармуром, а також використовують різноманітні комбінації каменю, плитки тощо.

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Під час проектування важливо врахувати сучасні стилі декору. Серед актуальних стилів можна виділити лофт з його характерними особливостями, такими як цегляна кладка, відкриті комунікації та натуральні матеріали.

Неокласика - це стиль, який поєднує в собі не теплі відтінки та багато світла та додає елегантності за допомогою скляних або кришталевих люстр, а також текстильних деталей.

Скандинавський стиль залишається популярним завдяки своїй простоті, практичності та чіткості ліній. Мінімізовані меблі, вбудована техніка та обмежена кількість декору створюють атмосферу гармонії.

На завершення, у 2023 році також повертається модерн, характерний своєю практичністю, функціональністю та лаконічністю. Він включає контрастні кольори, строгі лінії та дерев'яні меблі, а також декор зі скла та металу.

Нагадаємо, як зробити розкішний інтер‘єр з маленьким бюджетом.

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