Газ подорожчає? Скільки доведеться платити за кубометр з 1 серпня

З 1 серпня ціна на газ для переважної більшості українців, які є клієнтами "Нафтогазу" (близько 98%), залишиться незмінною – 7,96 гривні за кубометр. Водночас у менших компаній-постачальників тарифи можуть змінитися.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до складу Групи "Нафтогаз", залишить вартість газу для українських споживачів на рівні 7,96 грн за кубометр. Це відповідатиме умовам тарифного плану "Фіксований" для побутових споживачів. Вартість газу не змінюватиметься до 30 квітня 2026 року, повідомляє OBOZ.UA.

В Україні, окрім "Нафтогазу", працюють й інші постачальники газу. Проте близько 98% побутових споживачів обирають саме послуги "Нафтогазу".

Ситуація з газом

У звіті Summer Outlook, підготовленому Dixi Group, вперше було розглянуто питання газової ситуації. Росія в опалювальний сезон активно атакувала газову інфраструктуру України, що стало майже безпрецедентним випадком. Крім того, "Нафтогаз" цього року зазнав рекордно низьких запасів газу, що змусило імпортувати блакитне паливо на фоні високих зимових цін.

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Літні плани – забезпечити запаси на наступну зиму. Якщо не підготуватися влітку, це не лише збільшить витрати на імпорт в зимовий період, а й може спричинити дефіцит газу. Віялові відключення населення малоймовірні, однак існує можливість обмежувати споживання на підприємствах.

"Оптимістичний сценарій" передбачає збільшення темпів закачування газу до 32 млн кубометрів на добу з червня, а також відновлення видобутку до рівня 2024 року. До 1 листопада в підземних сховищах має бути 15 млрд кубометрів.

"Середній сценарій" також передбачає збільшення темпів закачування газу, але вже до 24 млн кубометрів на добу з червня. Однак видобуток газу буде на 10% меншим порівняно з рівнем 2024 року. Це може статися через нові атаки або неможливість повного відновлення інфраструктури. До 1 листопада запаси в сховищах становитимуть 13,02 млрд кубометрів.

"Песимістичний сценарій" передбачає високу ймовірність дефіциту газу в зимовий період. Основні причини – продовження інтенсивних атак на інфраструктуру, труднощі з фінансуванням імпорту та значне зростання літнього попиту через енергогенерацію. Якщо цей варіант станеться реальністю, до 1 листопада запаси будуть на рівні 10,29 млрд кубометрів.

Раніше ми розповідали, що споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу.

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