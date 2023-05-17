Газон буде в порядку: топ-3 способи відлякати кротів з ділянки

Кроти дуже відомі серед городників та садоводів ссавці. Ці невеличкі тварини живуть у підземних норах, яких вони можуть наривати так багато, що становлять загрозу для посівів. Особливо неприємно, якщо ваш доглянутий газон лише за ніч може перетворитися та поле для гольфу, оскільки кроти проривають ходи й на поверхню.

І хоча діяльність кротів корисна для ґрунту, варто все ж відвадити їх з присадибної ділянки, аби не довелося висаджувати нові газони.

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Досвідчені городники кажуть, що з кротами можна боротися різними методами, і не обов'язково кардинальними, які можуть призвести до смерті тварини.

Наприклад, можна використовувати спеціальні кротоловки – вони "ловлять" тваринку живою і її потім можна віднести подалі від газонів. Кротів можна лякати за допомогою спеціальних вібруючих та ультразвукових пристроїв. А ще можна застосувати репеленти – вони мають неприємний запах для кротів, тож тварини просто не наближатимуться до таких місць.

Наприклад, існує кілька варіантів відлякування кротів від газону за допомогою дьогтю, спирту та ефірних олій.

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Спосіб перший: змішайте дьоготь або мастику з нашатирним спиртом або розчинником фарби. Створіть консистентну пасту. Розподіліть отриману пасту вздовж межі газону або навколо горбків і тунелів, створених кротами. Намагайтеся покрити площу, яку ви хочете захистити.

Після поливанні газону така паста може змиватися, тому регулярно перевіряйте і поновлюйте захисний шар, якщо це необхідно.

Спосіб другий: можна позакладати у кротячі нори ганчірки просочені ароматною рідиною. Наприклад, це може бути оцет, або скипидар чи дьоготь.

Спосіб третій: можна до води додати ефірні олії, такі як м'ята, кайєнський перець або евкаліпт та полити газони. Ці олії мають неприємний запах для кротів і можуть допомогти відлякати їх.

А ще спообуйте відвари трав чи квітів, що мають сильний аромат. Цими відварами раз на тиждень поливають газони й кроти уникають таких місць.

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