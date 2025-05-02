Газова пастка: за які порушення українцям доведеться сплатити штрафи до 140 тисяч грн
У 2025 році значна частина побутових споживачів може отримати штрафи через порушення, пов’язані з використанням природного газу.
Як повідомляє ресурс "ГазПравда", наразі існують дві основні категорії порушень, за які побутові споживачі газу можуть бути притягнуті до відповідальності. Йдеться про такі типи порушень:
- некоректний облік спожитого газу через занижені покази лічильника;
- перехід на розрахунок обсягів газу за умовними ("штрафними") нормами замість фактичного споживання — у разі зміни режиму нарахувань.
Розмір фінансового стягнення залежить від кількох факторів:
- площі опалюваного приміщення;
- характеру порушення;
- тривалості, протягом якої тривало порушення;
- кількості мешканців у будинку чи квартирі;
- кількості запроєктованих газових приладів;
- дати останнього зняття показань лічильника фахівцем.
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Найвищі штрафи передбачено за самовільне підключення до газопроводу. Крім цього, чималі суми доведеться сплатити за:
- втручання в роботу лічильника;
- використання газових приладів без дозволу;
- перевищення допустимої потужності обладнання;
- самовільне підключення до системи після відключення та інші порушення.
Якщо ж лічильник вийшов з ладу не з вини споживача, це теж може спричинити проблеми. У випадку, коли оператор газорозподільної мережі виявить несправність пристрою без ознак стороннього втручання, розрахунок спожитого палива здійснюватиметься за 70% від максимально допустимих обсягів – з урахуванням усіх газових приладів у помешканні, – йдеться у повідомленні "ГазПравди".
У такій ситуації штраф може сягати до 40 тисяч гривень за пів року – за умови, що цей період припав на опалювальний сезон.
Раніше ми розповідали, скільки доведеться платити за газ з 1 травня.
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