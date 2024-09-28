Газовики дали поради,як зекономити на платіжках за газ взимку

Українцям доведеться зіткнутися з непростим зимовим періодом, який може супроводжуватися перебоями в електропостачанні. Дещо краща ситуація у тих, хто має газове обладнання в оселях, однак високі тарифи на комунальні послуги турбують усіх без винятку.

Фахівці компанії "Нафтогаз" запропонували декілька способів значно зменшити споживання газу. Про це пише Уніан.

"Подібно до того, як театр розпочинається з гардеробу, заощадження на газі починається саме на кухні", - зазначається у повідомленні.

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П'ять простих рекомендацій:

Підтримуйте чистоту газової плити. Чим чистіший пальник, тим менше палива потрібно для досягнення бажаної температури. Враховуйте розміри посуду. Каструля повинна відповідати діаметру конфорки, оскільки для нагрівання великого посуду на малому пальнику витрачається вдвічі більше газу. Не забувайте про кришки. Накривайте посуд під час кип'ятіння води, тушкування овочів чи м'яса - це допоможе зменшити витрати. Контролюйте полум'я. Варто зменшити подачу газу після закипання, а при знятті посуду з плити - негайно вимикати конфорку. Перевіряйте герметичність духовки. Перед приготуванням страв переконайтесь у справності дверцят духової шафи для збереження тепла і, відповідно, економії коштів.

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