Де можна використати лушпиння від цибулі: поради

Багато з нас звикли викидати лушпиння цибулі в смітник після приготування різних страв. Проте, мало хто знає, що це "відходи" можна використовувати для створення корисної і смачної приправи.

Про це повідомило видання Pixel.Зазначили, що з лушпиння цибулі можна зробити власну приправу для різноманітних страв.

Для приготування цієї приправи вам знадобиться більше лушпиння, ніж ви отримуєте від однієї цибулі, тому не поспішайте викидати лушпиння, а створіть спеціальний контейнер для зберігання.

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Крім цього, зібране лушпиння потрібно висушити. Розкидайте його на деко і помістіть в духовку. Готовність можна визначити на око, коли лушпиння стане сухим і крихким.

Після цього варто подрібнити лушпиння цибулі за допомогою блендера, а потім додати сіль і перець за смаком. Готову приправу можна використовувати для замаринування м'яса перед або для інших страв, що потребують особливого смаку та аромату.

Отже, лушпиння цибулі, які раніше вважалися відходами, тепер можуть стати смачною та корисною додатковою приправою до вашого столу.

Нагадаємо, лушпиння цибулі доступна та дієва підживка для рослин, яка містить вітаміни А, С, РР, групи В, калій, фосфор, залізо та інші.

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