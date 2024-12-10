Де можна перевірити нарахування субсидії та її розмір

Розпочалася кампанія з призначення субсидій для населення на опалювальний період 2024-2025 років. Громадяни мають кілька зручних способів подати необхідні документи: через онлайн-портали, відділення Пенсійного фонду України, центри надання адміністративних послуг або поштою.

Найбільш інформативним джерелом даних про субсидію є офіційний вебпортал ПФУ за адресою https://portal.pfu.gov.ua/. У спеціальному розділі "Моя субсидія" можна отримати повну інформацію про попередні нарахування, терміни та суми виплат, а також ознайомитися з рішеннями щодо призначення допомоги. Для осіб, якіещойно подали документи через вебпортал, передбачене додаткове повідомлення в розділі "Мої повідомлення". Про це пише Телеграф.

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Альтернативний варіант - портал "Дія", де результати розгляду документів можна знайти в розділах "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги". У випадку, коли офіційне повідомлення від Пенсійного фонду не надійшло, заявники можуть звернутися за телефоном гарячої лінії 0-800-503-753 або безпосередньо до місцевих відділень.

Терміни розгляду документів залежать від обраної системи подання заяви. При використанні спрощеної системи процес займає 14 днів, при стандартній - 30 днів. Після прийняття рішення отримувача субсидії повідомлять протягом трьох днів.

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