Де українським біженцям взяти заставу на оренду житла у Німеччині - пояснення

Українські біженці у Німеччині мають проблеми з грошовою заставою на аренду житла. Але деякі наші співвітчизники знають, як вийти з цієї ситуації.

Про свій досвід вони діляться в телеграм-каналі "Німеччина/Україна/Біженці". Користувачі пояснюють де взяти необхідну суму застави, яку так часто не вистачає українцям.

Йдеться про суму страхування можливих збитків орендодавця, яка відома як "кауціон". Її потрібно внести відразу після підписання договору і, зазвичай, вона становить 2-3 суми щомісячної оплати за оренду.Після закінчення терміну дії договору орендодавець повертає ці гроші.

Водночас якщо майно пошкоджене чи є неоплачені рахунки, то ці кошти відраховують від цієї суми застави.Як повідомляється в соцмережах, багатьом українцям не вистачає на суму застави.

Але спритні українські біженці зазначають, що необхідну суму можна попросити у Джобцентрі. Для цього необідно написати заяву в довільній формі.

Слід враховувати, що потім цю суму відраховуватимуть частинами із допомоги з безробіття.У заяві необхідно зазначити:

свій реєстраційний номер у Джобцентрі;

телефон, адресу електронної пошти та дату;

необхідну суму кауціону;

адресу квартири, що орендується.

Крім того, потрібно вказати суму щомісячних відрахувань із допомоги на погашення "кредиту" (10%).

Заяву варто подати до центру зайнятості до того, як буде підписано договір на оренду.

Нагадаємо, що Німеччина входить в топ-5 країн, які виплачують найбільшу суму допомоги українським біженцям.

Зазначається, що українці в Німеччині отримують базову виплату у розмірі 449 євро. Згідно з рішенням уряду країни, дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро.

Очікується збільшення виплат і для інших категорій громадян:діти віком 14-17 років – 420 євро замість 376;діти віком 6-13 років – 348 євро замість 311;діти молодші за 5 років – 318 євро замість 285.

Раніше Uaportal розповідав, які з країн продовжують приймати громадян з України та виплачують грошову допомогу якнайбільше.

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