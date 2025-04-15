Де в Україні виплачують найбільші пенсії: інформація по регіонах

Українці, які досягли пенсійного віку, мають право на отримання пенсійних виплат. Їхній розмір залежить від низки чинників: тривалості трудового й страхового стажу, характеру роботи, а також наявності додаткових надбавок. Навіть базова пенсія за віком без повного стажу визначається індивідуально. Крім того, виявилося, що пенсійні виплати можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону проживання.

Станом на кінець 2024 року, за даними сервісу "Опендатабот", середня пенсія за віком в Україні становила 5 789 гривень. Мінімальна виплата для тих, хто не має повного стажу, — 2 361 гривня. У 2025 році з’ясувалося, що понад чверть українських пенсіонерів — а це приблизно 2,68 мільйона осіб — отримують менше 3 000 гривень на місяць. У середньому, такі виплати сягають близько 2 759 гривень. Про це повідомляє Опендатабот.

Водночас близько 27% людей пенсійного віку продовжують працювати. Значно менше тих, хто може розраховувати на пенсію понад 10 тисяч гривень — таких лише 12,2% від загальної кількості.

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Найвищі пенсії традиційно отримують у столиці. У 2024 році середній розмір пенсії в Києві становив 8 017 гривень, а на початку 2025-го вже зріс до 8 708 гривень. Це майже на 700 гривень більше, ніж торік, і суттєво вище за середньоукраїнський рівень. У Київській області виплати нижчі — в середньому 6 671 гривня.

До трійки регіонів з найвищими пенсіями після Києва увійшли Донецька та Луганська області — в середньому там пенсіонери отримують 7 814 і 7 314 гривень відповідно. Четверту позицію займає Дніпропетровська область із середнім показником у 7 082 гривні.

У протилежному кінці рейтингу — Тернопільська область. Незважаючи на підвищення пенсій з 4 485 до 4 931 гривні, її жителі все ще мають найнижчі виплати в країні. Дещо вищі пенсії отримують у Чернівецькій (5 100 грн) та Закарпатській (5 175 грн) областях, які також входять до числа регіонів із найнижчим рівнем пенсійного забезпечення.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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