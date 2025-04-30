Де вигідніше працювати українцям: порівняння середніх зарплат у Чехії та Польщі

У 2025 році зарплати в Польщі обігнали чеські майже за всіма показниками. У більшості основних галузей польські працівники нині отримують вищу заробітну плату, ніж їхні колеги в Чехії.

Найвищі доходи зафіксовані у сферах IT, енергетики та професійних послуг. Середній розмір заробітної плати в Польщі становить 8 482,47 злотих до оподаткування на місяць, що еквівалентно приблизно 2 035 євро. Про це повідомляє 24 Канал.

Станом на 2025 рік середня зарплата "на руки" у Польщі становить 6 112,76 злотих, що еквівалентно приблизно 1 465 євро. Водночас, медіанна брутто-зарплата – 6 641 злотий (близько 1 515 євро).

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У мегаполісах, таких як Варшава, Вроцлав і Краків, рівень доходів значно перевищує загальнонаціональні показники.

Середній брутто-заробіток у Чехії становить 46 557 крон на місяць (орієнтовно 1 860 євро), тоді як медіанна зарплата – 41 739 крон (приблизно 1 670 євро). У Празі середня місячна зарплата сягає 59 870 крон, що дорівнює близько 2 390 євро.

Найвищі доходи традиційно спостерігаються в столиці та у сферах ІТ, фінансів і енергетики.

Таким чином, у 2025 році Польща вийшла вперед у порівнянні з Чехією за показниками середніх зарплат, особливо в провідних галузях економіки та великих містах.

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