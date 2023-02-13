Генерал США припустив, що 4 збиті літаючі кулі мають позаземний характер

Генерал ВПС США Глен ВанХерк, який контролює повітряний простір Північної Америки, заявив у неділю після серії збитих невпізнаних об’єктів, що він поки що не виключає прибульців або будь-якого іншого пояснення тривалому перебуванню цих куль у небі.

Американські військові збили невідомий об’єкт над озером Гурон у неділю, під час четвертої такої операції за останні вісім днів. Наказ на виконання цієї операції дав президент Джо Байден. Об’єкт міг заважати комерційному авіасполученню, оскільки він рухався на висоті 6100 м, повідомляє BBC, посилаючись на заяву Пентагону.

Вперше четвертий об’єкт був виявлений над військовими об'єктами в штаті Монтана в суботу, додали в ньому. Об’єкт, який початково не вважався військовою загрозою, був описаний представниками оборони як безпілотна "восьмикутна структура" з прикріпленими до неї мотузками. Він був збитий ракетою, випущеною з винищувача F-16 о 14:42 за місцевим часом.

4 лютого американські військові вперше помітили і збили ймовірну китайську кулю-шпигуна біля узбережжя Південної Кароліни. Вона кілька днів дрейфувала над США, і офіційні особи сказали, що вона прибула з Китаю та стежила за конфіденційними сайтами.

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Китай заперечив, що об'єкт використовувався для шпигунства, і заявив, що це був пристрій для моніторингу погоди, який був на території США помилково. Цей інцидент і гнівні розмови після нього посилили напруженість між Вашингтоном і Пекіном.

10 лютого США збили ще один об’єкт біля північної Аляски, який, за словами офіційних осіб, не мав жодної системи руху або контролю.

11 лютого американський винищувач збив повітряний об’єкт над канадською територією Юкон, приблизно за 160 км від кордону США. Він був описаний як циліндричний і менший за першу літаючу кулю.

12 лютого літаки США збили четвертий літаючий об’єкт біля озера Гурон.

Чиновники публічно не визначили походження чи призначення цих об’єктів. І США, і Канада все ще працюють над відновленням залишків, але пошуки на Алясці ускладнюються арктичними умовами.

"Ці об’єкти мало нагадували повітряну кулю і були набагато меншими за неї, і ми не будемо їх остаточно характеризувати, доки не знайдемо уламки", – сказав представник національної безпеки Білого дому.

ВанХерк сказав журналістам, що військові не змогли відразу визначити засоби, за допомогою яких будь-який з останніх об'єктів утримувався вгорі, засоби їх руху або звідки вони прийшли.

"Ми називаємо їх об’єктами, а не повітряними кулями, неспроста", – сказав він.

Коли генерала запитали в неділю, чи виключили США можливість того, що об’єкти, збиті над Аляскою, Канадою та Мічиганом, були прибульцями або інопланетянами, він дав свій коментар.

"Я дозволю розвідувальному співтовариству та контррозвідувальному співтовариству розібратися в цьому", – сказав ВанХерк на брифінгу. "На даний момент я нічого не виключаю".

Інший представник оборони США на умовах анонімності заявив після брифінгу, що військові не бачили жодних доказів того, що будь-який із об’єктів, про які йде мова, був позаземного походження.

Варто зазначити, що американські військові посилили перевірку предметів у повітряному просторі США та чутливих радарів, які обстежують небо.

Нагадаємо, марсохід NASA Curiosity сфотографував вражаючий металевий метеорит, якому може бути мільярди років. Цей нікелево-залізний шматок має прізвисько "Какао".

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