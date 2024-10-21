Глава Пентагону Остін анонсував виділення Україні пакету військової допомоги на 400 млн доларів

Міністр оборони США Ллойд Остін, який сьогодні приїхав до Києва, анонсував виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це пише Укрінформ.

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Глава Пентагону заявив про новий пакет допомоги під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", – зазначив Остін.

Нагадаємо, Байден у Берліні наголосив, що Україні буде важко взимку.

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