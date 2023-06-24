Голівудська усмішка: переваги та недоліки професійного відбілювання зубів

Білі зуби – ознака здоров’я та еталон краси. Якщо від природи вам не пощастило з білосніжною посмішкою, це легко виправити за допомогою спеціаліста. Сучасна стоматологія може зробити вам справжню голлівудську усмішку. У гонитві за красою ми не звертаємо увагу на протипоказання процедури, які можуть зіпсувати нам зуби. Пропонуємо вам ознайомитись з корисною інформацією щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

Переваги відбілювання зубів

Відбілювання зубів допомагає подолати жовтизни зубів та зробити посмішку білосніжною. Але неправильне проведення процедури може спричинити серйозне пошкодження зубів, тому ретельно підбирайте спеціаліста.

Протипоказання до відбілювання зубів

Категорично не можна проводити процедуру відбілювання, якщо у вас захворювання пародонту (пародонтит, гінгівіт та інші захворювання ясен), у період носіння брекетів та дітям до 16 років.

Крім того, протипоказано робити процедуру у період вагітності та лактації та якщо у вас алергія на перекис водню. Також процедуру не проводять за наявності карієсу, тому перед відбілюванням зуби необхідно пролікувати. Якщо у вас є чутливість до гарячого та холодного – процедура вам протипоказана.

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Тому перед записом на процедуру прийдіть на консультацію та огляд до лікаря, який зможе оцінити стан ротової порожнини та можливі протипоказання до процедури.

Як зберегти білизну зубів надовго

Пийте чорний чай, каву, колу та напої, які фарбують через соломинку – так зуби не втратять білизну.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти допомагають зберегти білизну зубів.

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