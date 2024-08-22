Горить та детонує: у Волгоградській області рф БПЛА атакували військовий аеродром (фото, відео)

У ніч на 22 серпня в російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи, які, за інформацією, були викликані атакою безпілотників і роботою протиповітряної оборони. Це спричинило пожежу на військовому аеродромі.

Про це інформують російські Telegram-канали.

Вони зазначають, що перші повідомлення від мешканців Калача-на-Дону (Калачевський район) почали з’являтися в мережі приблизно о 3:30 ранку.

РосЗМІ стверджують, що системи ППО нібито збили щонайменше два безпілотники.

Читайте також: Вогняний стовп здійнявся до неба: у Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі (фото, відео)

За інформацією Telegram-каналу Astra, один із дронів був знищений "за кілька кілометрів від аеродрому", а уламки іншого впали на господарську будівлю неподалік, що призвело до виникнення пожежі.

Йдеться про військовий аеродром Маринівка, розташований у селищі Октябрський, приблизно за 20 кілометрів від міста Калач-на-Дону. Припускається, що саме цей аеродром був ціллю для БПЛА.

Пожежа виникла безпосередньо на території аеродрому. Згідно з відкритими даними, там дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6970-ї авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ПКО.

Згодом губернатор Волгоградської області прокоментував ситуацію в регіоні: "Сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, більшу частину безпілотників було знищено. Унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Пожежно-рятувальні служби оперативно приступили до пожежогасіння. Жертв немає".

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня ЗСУ у Новошахтинську влучили в комплекс ППО росіян С-300.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!