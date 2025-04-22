Гірка правда про пенсії: які виплати насправді отримують українські пенсіонери

Цієї весни в Україні провели індексацію пенсій, у результаті чого їх розмір дещо зріс. Однак виплати залишаються все одно невисокими.

За даними на 1 квітня 2025 року, середня пенсія в Україні становить 6 341 гривню. Про це пише UAportal з посиланням на видання "На пенсії". Водночас з’ясувалося, що близько третини пенсіонерів отримують набагато менші суми.

Близько 3,4 мільйона українців отримують середню пенсію в розмірі всього 3 340 гривень. Тож, попри підвищення виплат на 10%, інфляція на рівні 14,6% призвела до зниження фактичної купівельної спроможності пенсіонерів.

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Які виплати насправді отримують пенсіонери в Україні

Число пенсіонерів, які отримують менше ніж 3 000 гривень, значно зменшилося. Нині їх лише 3,9% або 398 267 осіб, що у сім разів менше, ніж минулого року. Водночас розподіл пенсій виглядає так:

32,3% пенсіонерів (3 340 489 осіб) отримують від 3 001 до 4 000 грн;

20,4% (2 105 500 осіб) мають пенсію від 4 001 до 5 000 грн;

майже третина – 29,9% або 2 987 845 осіб – отримує від 5 001 до 10 000 грн.

Найменша частка пенсіонерів отримує пенсію понад 10 000 гривень – лише 14,5%, або 1 499 274 особи.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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