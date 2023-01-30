Місто-привид: у мережу виклали фото та відео, на що росіяни перетворили Мар'їнку

російські війська щоденними обстрілами поступово зрівнюють з землею Мар'їнку – селище міського типу на Донеччині, в якому до повномаштабного російського вторгнення проживало до 10 тисяч людей.

Чи залишилися у населеному пункті цивільні – невідомо. Наприкінці осені українські силовики заявляли, що евакуювали всіх мирних громадян.

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Наразі Мар'їнка переживає постійні обстріли ворога з усієї наявної у нього зброї. Вона більше нагадує місто із фільмів жахів про апокаліпсис.

Сьогодні у мережу виклали фото населеного пункту, зроблені з висоти пташиного польоту. На цих світлинах можна побачити, що у Мар'їнці немає вцілілих будинків – скрізь суцільні руїни.

Також відео з висоти пташиного польоту показали ZSU Hunter 2.0. На ньому можна побачити, що населений пункт вимер.

Але Мар'їнка досі не здалася ворогу, який стирає її із землі, вона знаходиться у сірій зоні.

Нагадаємо, бійці ЗСУ з дрона помітили ворожого солдата, яких ховався під шматком брезенту. Захисники розбудили його ВОГами та приспали навіки контрольним скиданням.

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