Гості будуть здивовані: як зробити 3D крашанки на Великдень

Як пофарбувати яйця на Великдень у рельєфний візерунок з цибулі та паперу

Хочете створити цікаві та незвичайні великодні яйця? Одним з унікальних методів фарбування є 3D-фарбування, яке дозволить зробити гарний рельєфний візерунок на крашанках.

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Перш за все, перед відварюванням яйця варто витягнути з холодильника та дати йому відпочити кілька годин при кімнатній температурі. Це допоможе уникнути тріщин на шкаралупі, і ви зможете отримати чудовий візерунок на своїх яйцях.

Отже, як отримати 3D-крашанки? Ось проста поетапна інструкція:

Візьміть лушпиння цибулі та дрібно наріжте їх за допомогою блендера; Наріжте кілька аркушів паперу на невеликі квадратики та добре перемішайте їх з лушпинням; Вмочіть раніше відварені яйця в оцет, а потім обваляйте їх у суміші з папером та лушпинням; Кожне яйце загорніть в марлю, замотайте ниткою, щоб воно не розв'язалося; Розкладіть залишки суміші з лушпинням цибулі та папером на дно каструлі, а зверху покладіть яйця; Залийте все водою; Додайте 80 г каркаде, 1 столову ложку солі та 50 г оцту, та добре все перемішайте; Варіть яйця в цій природній фарбі протягом 10 хвилин, а потім залиште настоюватися ще приблизно 40 хвилин, щоб отримати яскравий та унікальний візерунок; Після настоювання витягніть яйця з розчину та зніміть марлю, ретельно відмотавши нитку; Прополощіть яйця під холодною водою, щоб видалити залишки суміші з лушпинням та папером; Потім використовуйте м'яку ганчірку або тряпочку, щоб протерти яйця та дати їм блискучий вигляд. Якщо бажаєте, можна також нанести кілька крапель рослинної олії на яйця, щоб вони стали ще більш блискучими.

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