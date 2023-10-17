Гості будуть у захваті: рецепт грибних нагетсів
Ці нагетси за рецептом від Shuba не лише дуже смачні та оригінальні, але й доступні для вегетаріанців. Подавайте з улюбленим соусом.
Інгредієнти:
Печериці – 8 шт.
Вода – 120 мл
Крохмаль кукурудзяний – 40 г
Борошно пшеничне – 40 г
Кукурудзяні пластівці – 50 г
Паприка мелена – 1/2 ч. л.
Часник сушений – 1/2 ч. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Олія соняшникова – 200 мл
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Спосіб приготування:
Ніжки грибів від‘єднайте від капелюшків і помийте. Наріжте гриби на скибочки.
Кукурудзяні пластівці насипте в пакет і подрібніть їх у крихту, яку пересипте у миску.
Візьміть іншу миску та змішайте в ній кукурудзяний крохмаль з борошном, часниковим порошком, паприкою, сіллю і перцем. Додайте воду і перемішайте.
Шмашточки грибів занурте у тісто і обваляйте в крихті з кукурудзяних пластівців.
Обсмажте нагетси до золотистого кольору.
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