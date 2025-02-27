Держава надає до 30 тис. грн: хто з українців може претендувати на допомогу

У 2025 році окремі категорії українців зможуть отримати одноразову фінансову допомогу на лікування. Виплати передбачені для громадян, які зазнали ушкоджень унаслідок бойових дій.

Цю інформацію оприлюднила Херсонська міська військова адміністрація. Фінансова підтримка на лікування надаватиметься мешканцям Херсона, який перебуває під постійними обстрілами.

Допомогу виплачуватимуть у рамках міської ініціативи "Соціальний захист". Матеріальну підтримку можуть отримати:

постраждалі внаслідок російської агресії херсонці, які дістали поранення;

сім’ї загиблих унаслідок ворожих атак.

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Сума виплат варіюється залежно від віку постраждалого. Передбачено два рівні фінансової допомоги:

20 000 грн – для дорослих, які отримали тілесні ушкодження;

– для дорослих, які отримали тілесні ушкодження; 30 000 грн – для дітей, які зазнали травм.

Щоб отримати фінансову допомогу на лікування, громадянам необхідно звернутися до районних рад.

Крім того, у Херсонській територіальній громаді передбачені виплати на поховання родичам загиблих внаслідок російських обстрілів. Сума допомоги становить 50 000 грн.

Додаткову інформацію херсонці можуть отримати за контактними номерами:

Дніпровський район – (099) 25 35 491;

– (099) 25 35 491; Корабельний район – (050) 87 51 141;

– (050) 87 51 141; Центральний район – (066) 44 79 236.

Раніше ми розповідали, хто з українців може отримати 54 тис. грн і як подати заявку.

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