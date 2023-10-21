Готуємось до Гелловіну: Кулінари розповіли секрети запікання гарбуза
Гарбуз – це справжня знахідка для господині восени. Його можна використовувати для приготування різноманітних страв, від супів і каш до смачних кексів та запіканок.
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Ці рецепти допоможуть вам створити смачні та незвичайні страви з гарбуза, які припадуть до смаку як дорослим, так і дітям, пише ТСН. Насолоджуйтеся осіннім ароматом та смаком і святкуйте Гелловін разом з вишуканими стравами із гарбуза.
Секрети запікання гарбуза
- Підготовка гарбуза: Важливо порізати гарбуз на однакові шматочки, не занадто дрібні та не занадто великі. Товщина шматочків не повинна перевищувати два сантиметри.
- Сіль чи цукор?: Не соліть гарбуз перед запіканням. Додавання солі може зробити продукт сухим. Замість цього, використовуйте цукор, який утворить на гарбузі карамельну скоринку і надасть особливого смаку.
- Використання спецій: Для збагачення смаку гарбуза додайте різні спеції, такі як чілі, куркума, порошок карі, паприка, коріандр, розмарин, мускатний горіх і кориця.
- Вершкове масло: Для надання соковитості та смаку гарбуза, посипте його стружкою замороженого вершкового масла перед запіканням.
- Режим запікання: Почніть запікати гарбуз протягом перших 20 хвилин при температурі 170 градусів, а потім підвищте температуру. Деякі рекомендації включають використання фольги, щоб накрити гарбуз протягом перших 20 хвилин запікання.
- Запікання з медом: Гарбуз можна запекти з медом. Для цього поріжте гарбуз на шматочки, посипте цукром та полийте медом. Додайте розмарин або корицю та випікайте при 200 °C протягом 40 хвилин.
- Запікання цілими маленькими гарбузами: Можна запікати маленькі гарбузи цілими, зі шкірками. Перед цим потрібно ретельно вимити гарбуз та проколоти його виделкою з усіх боків. Запікайте їх протягом години при 200 °C.
Рецепт запеченого гарбуза з пармезаном
Інгредієнти:
- Гарбуз - 800 г
- Кукурудзяний крохмаль - 2 ч. ложки
- Олія - 2 ст. ложки
- Мелений перець - ½ ч. ложки
- Паприка - 1 ч. ложка
- Сушений часник - 1 ч. ложка
- Сіль
- Пармезан - 150 г
- Петрушка - пучок
Приготування:
- Наріжте гарбуз соломкою та вимажте олією.
- Змішайте гарбуз з кукурудзяним крохмалем, перцем, часником, паприкою та сіллю.
- Викладіть гарбуз у форму, покриту пергаментом, та поставте у розігріту духовку при 190 °C на 20 хвилин.
- Після запікання обсипте гарбуз мішаною пармезану та порізаної петрушки.
Рецепт запеченого гарбуза з яблуками та родзинками
Інгредієнти:
- Родзинки - 50 г
- Гарбуз порізаний - 300 г
- Два середні яблука
- Вода - 2 ст. ложки
- Пів лимона
- Мелена кориця
- Цукор - 2 ст. ложки
Приготування:
- Замочіть родзинки у воді протягом 10 хвилин, щоб вони розбухли.
- Наріжте гарбуз та яблука на довгасті скибочки або кубики.
- Вилийте воду у форму для запікання, додайте гарбуз, яблука та родзинки.
- Полийте вичавленим соком лимона, додайте корицю та цукор.
- Випікайте у розігрітій духовці при 200 °C протягом 30-35 хвилин.
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