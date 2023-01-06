Готують теракти у храмах: Верещук попередила про плани окупантів на Різдво

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попередила українців в окупації про можливі теракти. Нагадаємо, що напередодні влада росії прийняла рішення зробити 36-годинне припинення вогню у зв'язку з Різдвом.

Про свій прогноз Верещук написала у телеграм-каналі. Там вона закликала українських громадян бути пильними.

"Звертаюся до українських громадян на тимчасово окупованих територіях: є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними і по можливості утриматися від відвідування місць з великим скупченням людей. Бережіть себе та своїх людей. ЗСУ", - написала вона.

Нагадаємо, що володимир путін доручив міністерству оборони росії ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню вздовж лінії зіткнення сторін в Україні.

Крім того, окупанти також закликали українську сторону оголосити режим припинення вогню та надати можливість громадянам, які сповідують православ'я, у районах бойових дій відвідати служби у церкві.

Водночас Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців заявив, що Москва хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити просування української армії на Донбасі та підігнати ближче до українських позицій техніку, боєприпаси та мобілізовані.

Нагадаємо, що раніше в мережі показали мультфільм про удар HIMARS по ПТУ у Макіївці, де загинули російські військові. За даними української сторони, втрати росіян можуть доходити до 500 осіб.

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