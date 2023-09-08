Граф Дракула не пив кров, бо був веганом – заява вчених

Влад III Цепеш (1431 р.н.), більш відомий як граф Дракула, був румунським воєводою, який правив Валахією тричі: з 1448 по 1449 рік, з 1456 по 1462 рік і з 1476 по 1477 рік.

Він відомий своїми жорстокими методами правління. Практика нанизання ворогів на палі принесла йому прізвисько "Цепеш", що означає "насаджувач на палю". Зазначається, що у такий спосіб він вбив 80000 людей.

Своє життя кривавий правитель закінчив у Валахії в 1476 році – був убитий турками-османами.

Нові дослідження науковців свідчать, що він мав генетичне захворювання гемолакрію – його сльози змішувалися з кров'ю. Також під час дослідження фахівці встановили, що він міг бути вегетаріанцем або веганом.

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Дослідження опубліковано в журналі ACS Analytical Chemistry, у ньому йдеться, що згідно з хімічним аналізом трьох листів, написаних Владом у 1457 та 1475 роках, цілком можливо, що він за життя не вживав м'яса.

На зразках листів, адресованих правителю міста Сібіу Томасу Альтембергеру, було зібрано близько 500 пептидів, з яких близько 100 мали людське походження.

"Пептиди, пов’язані з білками крові або походять із білків, залучених до дихальної системи, були ідентифіковані в усіх документах", – зазначається у дослідженні.

Науковці при аналізі листів виявили також відсутність білків тваринної їжі.

"Харчові білки містяться лише в рослинній їжі. Прототип вампіра міг бути веганом", — пояснив співавтор дослідження Гліб Зільберштайн.

Раніше вчені знайшли свідчення, що граф Дракула міг страждати на запальне захворювання дихальних шляхів і шкіри та плакати червоними слізьми.

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