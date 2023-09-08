Граф Дракула не пил кровь, потому что был веганом – заявление ученых

Влад III Цепеш (1431 г.р.), более известный как граф Дракула, был румынским воеводой, правившим Валахией трижды: с 1448 по 1449, с 1456 по 1462 и с 1476 по 1477 год.

Он известен своими жестокими методами правления. Практика нанизания врагов на сваи принесла ему прозвище "Цепеш", что означает "насадитель на кол". Отмечается, что таким образом он убил 80 000 человек.

Свою жизнь кровавый правитель окончил в Валахии в 1476 году – был убит турками-османами.

Новые исследования ученых свидетельствуют, что у него было генетическое заболевание гемолакрия – его слезы смешивались с кровью. Также в ходе исследования специалисты установили, что он мог быть вегетарианцем или веганом.

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Исследование опубликовано в журнале ACS Analytical Chemistry, в нем говорится, что согласно химическому анализу трех писем, написанных Владом в 1457 и 1475 годах, вполне возможно, что он при жизни не употреблял мясо.

На образцах писем, адресованных правителю города Сибиу Томасу Альтембергеру было собрано около 500 пептидов, из которых около 100 имели человеческое происхождение.

"Пептиды, связанные с белками крови или из белков, вовлеченных в дыхательную систему, были идентифицированы во всех документах", — отмечается в исследовании.

Ученые при анализе листов обнаружили также отсутствие белков животной пищи.

"Пищевые белки содержатся только в растительной пище. Прототип вампира мог быть веганом", — пояснил соавтор исследования Глеб Зильберштайн.

Ранее ученые нашли свидетельство, что граф Дракула мог страдать воспалительным заболеванием дыхательных путей и кожи и плакать красными слезами.

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