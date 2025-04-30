Гранти від Данії: де українці можуть отримати допомогу у 7,6 тис. доларів

Данська рада у справах біженців (DRC) оголосила про старт реєстрації на нову грантову програму для підтримки жінок. У межах цієї ініціативи буде надана фінансова допомога в двох регіонах України.

Про це повідомила пресслужба DRC у Facebook. Як уточнюють організатори, гранти призначені для жіночих громадських організацій, які реалізують соціально-економічні проєкти, спрямовані на розширення прав і можливостей жінок.

Програма охоплює окремі громади у двох областях:

Київська область: Київська, Ірпінська та Іванківська громади;

Львівська область: Львівська, Дрогобицька та Стрийська громади.

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Взяти участь у грантовому конкурсі можуть організації, які відповідають наступним вимогам:

офіційно зареєстровані в Україні;

мають досвід у сфері протидії або подолання наслідків гендерно зумовленого насильства, а також у проектах із розширення можливостей жінок;

активно працюють у місцевих громадах і проводять там свої заходи.

Розмір гранту та умови подачі заявки

У межах нової програми Данська рада у справах біженців пропонує організаціям фінансування розміром до 7,6 тисячі доларів США. Прийом заявок триватиме до 18:00 13 травня 2025 року.

Відповідно до правил програми, отримані грантові кошти мають використовуватися виключно для реалізації проєктної діяльності.

"Документи приймаються українською або англійською мовами. Знання англійської мови не впливатиме на рішення щодо заявки, і навіть наявність граматичних помилок не стане перешкодою", – зазначено в повідомленні.

Гранти надаються в межах проєкту, який реалізується консорціумом під керівництвом Данського Червоного Хреста у співпраці з Данською радою у справах біженців та Dignity за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

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