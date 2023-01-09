Громадянство Колумбії, вілли в Іспанії, Італії: що відомо про начальника прессекретарки управління ДПСУ, яка оскандалилась фото в Парижі під час війни

Скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула вже наповнили мережу. Він є начальником Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, прес секретарка якого, Іванна Плантовська, напередодні зганьбилася на всю країну.

Мул зовсім нещодавно потрапив у поле зору правоохоронців, про це в Facebook звернув волонтер Андрій Боєчко. За його словами, ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майора Сергія Мула знайшло: незадекларовану будівлю вартістю $6 млн, 40 млн грн. готівкою та іноземну валюту.

"В ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено $587 тис. і €380 тис. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на $16 млн в іноземних установах", – зазначив Боєчко.

На додаток до цього у Мула виявили паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н., а також велику суму готівки в євро, доларах і білоруських рублях, три банківські картки, одна з них – швейцарського Credite Suisse, написав волонтер.

Начальник Південного регіонального управління ДПСУ Сергій Мул

За даними НАБУ, наприкінці грудня 2022-го Сергію Мулу повідомили про підозру у тому, що він не задекларував будинок вартістю 1,5 млн грн. у передмісті Києва. Його дії кваліфікували за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

"За чутками, Мула збиралися звільнити, проте йому вдалося "вирішити питання". "Говорили, що його просто переведуть начальником в інше регіональне управління, але потім пройшли обшуки". Його повинні були представити, як нового керівника ДПСУ в Харкові, вже був наказ. А Вавренюк повинен був їхати в Одесу на його місце. Зараз Мул у відпустці, він не заарештований", – написав волонтер Андрій Боєчко.

Згодом громадський діяч на колишній нардеп Борислав Береза доповнив скандальну історію Сергія Мула. Він розповів про те, що увага до до Начальника Південного регіонального управління ДПСУ генерал-майора Сергія Мула була привернута завдяки скандалу з прес-офіцером Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванни Плантовської.

"Так от зараз у Мула підозра від НАБУ за незадекларований будинок. Ще на момент обшуків у Мула в Одесі, а це було більше року тому, з'ясувалося, що бравий генерал-майор проживав у квартирі... Грановського, партнера Кауфмана. Це саме їх ще 5 грудня затримало НАБУ. Кауфман – один з найвпливовіших людей на Одещині та мажоритарний власник найбільшого дистриб'ютора цигарок в Україні TEDIS Ukraine. І людина не чужа Офісу президента", – написав Береза.

Береза зазначає, що Мула на посаду назначили Слюсарєв/Сушко. А член політради "слуг" Вадим Слюсарєв – кум Пшонки молодшого, а зараз перекупив у Мураєва канал "Наш".

"З цим буду розбиратися. Мені здавалося, що канал "Наш" під санкціями. Тоді цікаво навіщо його було купувати? Хоча, як завели під санкції, так і виведуть. А ще один "слуга" Паша Сушко – впливовий нардеп ВР. На початку грудня Мула затримала місцева поліція вхлам п’яним за кермом посеред ночі. Кажуть, з ним була приваблива жінка. Справу замяли. І так, – Іванна Плантковська його прес-секретар. Але це ж випадкове співпадіння. Так?" – додав Борислав Береза.

Свою реакцію на цю ситуацію також дав радник Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Богданов.

"Сам Сергій Мул ще цікавіший персонаж. Начальник панянки. 29 років в прикордонній службі. З 1994 року. 6 років очолював Київський напрямок. Потім очолив найжирніший – південний. Дуже "досвідчений та успішний" менеджер. Всім завжди був корисний. А ще він доктор психологічних наук з 2016 року. Тема дисертації: "Психологія готовності офіцера-прикордонника до виконання службових обов’язків […] 30 років людина на службі. А спалився і став знаменитим через ідіотку", – каже Богданов.

Нагадаємо, пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила в скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям.

Прессекретарка Південного регуіонального управління ДПСУ

Дівчина показувала красиві фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів. Після того, як на прес-офіцершу звернули увагу в мережі, вона оперативно закрила свій профіль в Facebook і tiktok, але користувачі соцмереж зберегли скріншоти.

Прессекретарка Південного регуіонального управління ДПСУ

Звичайно ж, українці обурилися недоречними під час війни знімками та написали чимало гнівних та саркастичних коментарів.

Прессекретарка Південного регуіонального управління ДПСУ

Раніше донька Медведчука Дар'я потрапила в скандал у Москві. Дівчину запідозрили у фальсифікації документів, їй надіслали повідомлення про відрахування "за недобросовісне освоєння освітньої програми".

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