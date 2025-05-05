Грози та до +26 градусів: прогноз погоди в Україні на 6 травня

У вівторок, 6 травня, на більшій частині території України очікуються дощі, а в західних і північних регіонах місцями можуть пройти грози. Без опадів залишаться лише південно-східні області та Крим.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич. Температурні показники в північних і західних регіонах коливатимуться від +3 до +8 °С вночі та від +8 до +13 °С вдень.

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У центральних, східних і південних регіонах нічна температура сягатиме +8…+13 °С, а денна — +15…+20 °С. Найтепліше буде на південному сході, в Криму та південній частині Одеської області — до +21…+26 °С.

Раніше ми розповідали, що холод відходить, але на літню погоду доведеться почекати.

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