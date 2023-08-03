Група "Шершень" 3 окремої штурмової бригади показала як влучно чистить ворожі траншеї (ефектне відео)

Бійці групи Шершень 3 ОШБ потрапили міною з дрону в окоп окупантів

На сході України продовжуються активні бойові дії. У мережі з'явилось відео, на якому українські військові окремої тактичної групи "Шершень" 3-ї окремої штурмової бригади здійснили пряме влучання в траншею з окупантами та знищили особовий склад ворога.

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Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Точна локація зйомок не повідомляється, але відомо, що підрозділ працює на східному напрямку.

На кадрах можна побачити як оператор дрона виявив ворожий окоп та влучно скинув міну прямо на голови загарбників. В кінці ролика бійці відзвітували про одного пораненого росіянина.

Раніше заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, скільки територій вдалося звільнити українським військовим упродовж контрнаступу. За її словами, деокуповано площу близько 241 кв. км на півдні та сході.

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