Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно провели атаку на інформаційні ресурси конструкторського бюро "Туполєв" — одного з ключових підприємств Росії у сфері стратегічної авіації. За їхньою інформацією, українські розвідники тривалий час стежили за внутрішнім документообігом підприємства й у результаті отримали доступ до понад 4,4 гігабайтів критично важливої інформації.

Серед здобутих даних — службове листування керівників КБ, персональні відомості працівників, адреси проживання, резюме інженерів і проєктантів, службова інформація щодо закупівель, а також протоколи закритих нарад. Про це інформують джерела українських ЗМІ NV, "РБК-Україна" та "Суспільне".

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Фінальним акордом операції стало зламування офіційного сайту бюро, на якому було розміщено зображення сови, що стискає в пазурах російський літак — символ перемоги українських хакерів.

ГУР завдало кіберудару по виробнику стратегічної авіації рф. Джерело: ГУР ГУР завдало кіберудару по виробнику стратегічної авіації рф. Джерело: ГУР

ГУР завдало кіберудару по виробнику стратегічної авіації рф. Джерело: ГУР ГУР завдало кіберудару по виробнику стратегічної авіації рф. Джерело: ГУР

ГУР завдало кіберудару по виробнику стратегічної авіації рф. Джерело: ГУР ГУР завдало кіберудару по виробнику стратегічної авіації рф. Джерело: ГУР

ГУР завдало кіберудару по виробнику стратегічної авіації рф. Джерело: ГУР ГУР завдало кіберудару по виробнику стратегічної авіації рф. Джерело: ГУР

У ГУР зазначають, що отримані відомості є надзвичайно цінними, оскільки дозволяють майже повністю розкрити діяльність "Туполєва" та встановити особи, які безпосередньо пов’язані з підтримкою й обслуговуванням російської стратегічної авіації.

Українська розвідка підкреслила, що наслідки цієї операції не обмежаться лише кіберпростором — результати будуть відчутні як на землі, так і в повітрі.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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