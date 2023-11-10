ГУР показало відео атаки на Крим: уражено десантні кораблі окупантів

Вночі у Криму лунали вибухи. Унаслідок атаки було ушкоджено малі десантні кораблі чорноморського флоту рф.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, в Криму було проведено "нічну операцію". "Йдеться про катери проєкту 11770 (класу "серна"). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82", – кажуть у ГУР.

Малий десантний корабель класу "серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Зазначається, що ці катери росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

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"Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі", – додали у відомстві.

В ГУР зауважили, що окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

"А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах. Тепер і ця ідея росіян зруйнована", – резюмували у розвідці.

Російський телеграм-канал "Рибарь" пише, що українська сторона "спробувала атакувати" пункт базування ЧФ рф і ФСБ у Чорноморську як мінімум однією ракетою "Нептун", потім в бухту Вузька "проникли чотири безекіпажні катери, метою яких були катери чф, які там стояли".

Міноборони рф тим часом повідомило про два перехоплених над Кримом дрони.

А телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що "в Чорноморську рятувальники розбирають завали казарми, якою був приліт", а "водолази розпочали роботу в морі".

Нагадаємо, в окупованому місті Скадовськ у Херсонській області 9 листопада стався приліт по базі окупантів.

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