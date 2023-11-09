У Скадовську ''прилетіло'' по базуванню окупантів в готелі ''Лотос'' (фото)

В окупованому місті Скадовськ у Херсонській області 9 листопада стався приліт по базі окупантів, які розмішалися в готельному комплексі "Лотос".

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росіяни у пабліках пишуть, що "ВСУ вдарили двома ракетами по Скадовську". Одна ракета нібито була збита, а ще одна "пролетіла у невідомому напрямку".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише: "Скадовськ… Повідомляють про приліт по базуванні окупантів в базі "Лотос".

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У російських пабліках повідомляється, що до місця прильоту з'їхалися екстрені служби та були помічені автівки "військової поліції" російських бойовиків.

"Попередньо по Скадовську. Погано і все дуже погано. Удар стався в одну з будівель у центрі міста", – пишуть росіяни.

Телеграм-канал "Скадовський захисник" показав фото наслідків вибуху на базі росіян у "Лотосі":

Нагадаємо, 8 исопада 2023 року у Луганську підірвали авто з колаборантом Михайлом Філіпоненком, який був "головою народної міліції". За даними ГУР, він особисто був причетний до катування українців.

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