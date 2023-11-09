В Скадовске ''прилетело'' по базированию оккупантов в отеле ''Лотос'' (фото)

В оккупированном городе Скадовск в Херсонской области 9 ноября произошел прилет по базе оккупантов, которые размешались в гостиничном комплексе "Лотос".

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россияне в пабликах пишут, что "ВСУ ударили двумя ракетами по Скадовску". Одна ракета якобы была сбита, а еще одна "пролетела в неизвестном направлении".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет: "Скадовск… Сообщают о прилете по базированию оккупантов на базе "Лотос".

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В российских пабликах сообщается, что к месту прилета съехались экстренные службы и были замечены автомобили "военной полиции" российских боевиков.

"Предварительно по Скадовску. Плохо и все очень плохо. Удар произошел в одно из зданий в центре города", – пишут россияне.

Телеграм-канал "Скадовский защитник" показал фото последствий взрыва на базе россиян в "Лотосе":

Напомним, 8 ноября 2023 года в Луганске взорвали авто с коллаборантом Михаилом Филипоненко, который был "председателем народной милиции". По данным ГУР, он лично был причастен к пыткам украинцев.

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