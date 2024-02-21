ГУР: росія вздовж кордону з Україною розгорнула 48 комплексів "Іскандер"
Уздовж кордону з Україною російські бойовики розгорнули 48 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".
По це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", – сказав Скібіцький.
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Що таке ракетний комплекс "Іскандер"
"Іскандер" - оперативно-тактичний ракетний комплекс призначений для ураження малорозмірних та майданних цілей у глибині оперативної побудови військ противника та для доставки тактичної ядерної зброї.
Тактико-технічні характеристики комплексу "Іскандер":
- Діаметр ймовірного відхилення: 10-30 м
- Стартова маса ракети: 3800 кг
- Маса бойової частини: 480 кг
- Довжина: 7,2 м
- Діаметр: 920 мм
- Швидкість ракети після початкової ділянки траєкторії: 2100 м/c
- Максимальна висота траєкторії: понад 100 км.
- Час до пуску першої ракети: 4 – 16 хвилин
- Інтервал між запусками: хвилина
До складу комплексу "Іскандер" входять:
- Автомобільна пускова установка. Для зберігання, транспортування, підготовки та запуску за метою двох ракет.
- Транспортно-зарядна машина. Для транспортування двох додаткових ракет.
- Командно-штабна машина. Для керування всім комплексом "Іскандер".
Ракета твердопаливна, одноступінчаста з головною частиною, що не відокремлюється в польоті, і керованою траєкторією польоту. Керується за допомогою аеродинамічних та газодинамічних рулів, постійно змінює площину траєкторії з навантаженням від +20G до +30G.
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