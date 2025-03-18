Hashdex готує прорив: чи змінить новий ETF баланс на крипторинку

Криптовалютний інвестфонд Hashdex звернувся до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) із запитом на оновлення складу свого Nasdaq Crypto Index US ETF. Якщо SEC схвалить зміни, до вже присутніх у фонді біткоїна (BTC) та ефіріуму (ETH) додадуться ще сім цифрових активів: Litecoin (LTC), XRP, Cardano (ADA), Solana (SOL), Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX) і Uniswap (UNI).

Цей крок може суттєво вплинути на ринок. Для інвесторів він відкриває нові можливості: завдяки включенню альткоїнів, фонд стає більш диверсифікованим, що дозволяє зменшити залежність від коливань лише двох основних криптовалют. Це важливо як для інституційних інвесторів, які прагнуть стабільності, так і для роздрібних гравців, які шукають додаткові варіанти для розширення своїх портфелів і отримання більшої вигоди.

Проте питання не лише у зручності. Включення цих активів у регульований ETF може підняти статус альткоїнів, зробивши їх більш привабливими для традиційних інвесторів. Це означає зростання ліквідності, а також поступову інтеграцію криптовалют у класичні фінансові інструменти, що може позитивно позначитися на загальній стабільності ринку. Більш широкий вибір активів сприятиме новим можливостям для трейдерів і криптопідприємців.

Крім того, така ініціатива може мати довгостроковий ефект. Збільшення присутності альткоїнів у регульованих продуктах здатне сприяти їхній масовій адаптації, оскільки вони стають доступнішими для широкого кола інвесторів. Це може змінити не тільки динаміку ринку, а й стратегії великих гравців, які зможуть враховувати ширший спектр активів у своїх портфелях. Водночас зростання довіри до альткоїнів сприятиме їх стабільнішому розвитку.

Водночас є ризики. SEC неодноразово відмовляла у затвердженні криптовалютних фондів через проблеми з регулюванням і ринковими ризиками. Якщо цей ETF отримає схвалення, це стане важливим сигналом для всієї криптоекосистеми, підтверджуючи її поступову інтеграцію у традиційні фінансові ринки. Якщо ж регулятор відхилить заявку, це може вказати на продовження жорсткої позиції щодо криптовалют, що може стримати розвиток галузі у США. Очікується, що рішення SEC щодо цієї ініціативи Hashdex стане визначальним для майбутнього криптоіндустрії та її регуляторного визнання.

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