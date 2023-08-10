Хімік пояснив, чому не варто чистити духовку харчовою содою та оцтом

Харчова сода та оцет вважаються ефективними миючими засобами. Ці екологічні інгредієнти дозволяють видаляти накип, знежирювати та дезінфікувати поверхні.

Однак у деяких випадках їхнє застосування може нашкодити. Хімік Рафаель Хомонт, який спеціалізується на молекулярній кухні, каже, що ці інгредієнти мають антагоністичні властивості та нівелюють один одного при одночасному застосуванні.

Він пояснив, що оцет має кислотність рН 4, тоді як бікарбонат натрію рН 8. Таким чином, змішуючи соду та оцет, ми отримуємо натуральний продукт, pH якого є нейтральним (pH 6,6).

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Як зазначив експерт, чим ближче рН наближається до одиниці виміру 7, тим більше суміш стає неефективною.

Він радить уникати використання цієї суміші для чищення, оскільки це "були б марно використані продукти".

Рафаель Хомонт каже, що набагато розумніше використовувати корозійний продукт, такий як концентрована сода або дуже концентрована чиста кислота: "При змішуванні оцту та соди ви отримуєте "воду, яка була б абсолютно неефективною для очищення поверхонь".

Він розповів також, що коли ви змішуєте харчову соду та оцет, відбувається хімічна реакція та утворюється своєрідна піна. Деякі використовують отриману рідину для очищення духовки. За словами Рафаеля Хомонта, цей розчин може видалити бруд з певних поверхонь. Однак він буде менш ефективним.

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"Отримана піна може допомогти очистити унітаз, видалити вапняний наліт або продезінфікувати забруднені поверхні. Підсумовуючи, поєднання оцту та харчової соди може допомогти послабити забруднення та обробити певні поверхні, але це не той потужний засіб для чищення, якого ми так шукаємо", – сказав він.

Експерт додав, що для досягнення оптимальної ефективності краще використовувати кожен інгредієнт окремо, щоб повною мірою скористатися його властивостями.

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