'Бавовна' в Криму: голова Меджлісу розповів про настрої жителів півострова

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про реакції кримчан на постійну "бавовну" на півострові. З його слів, серед місцевих мешканців є ті, які чекають на деокупацію.

Про це він повідомив під час інтерв'ю Radio NV. Рефат Чубаров зазначив, що деякі кримчани вважають, що удари по Керченському мосту відбуваються рідко, зокрема, люди очікують на більші результати.

"Вони очікують більших результатів, думаю. Скажімо, коли сталися підриви Керченського мосту, один із моїх співрозмовників, який живе у Криму, сказав: "Слухай, ну довго ми чекали, жовтень 2022 року і тепер липень. Що, наступний удар буде 2024 року?" Він так мене запитує, нібито жартома, але це говорить про їхні настрої. Там хочуть, аби якомога швидше мали результати вже у вигляді звільнення Криму", – сказав він.

Рефат Чубаров наголосив, що в Криму є ті, хто чекає на ЗСУ, проте вони розуміють, що українським військовим звільнення кожного метра нашої землі дається важко.

Нагадаємо, вночі, 5 липня неподалік від Керченської протоки було пошкоджено найбільш потужний нафтовий танкер РФ SIG. Зокрема, він був закруженим паливом для російських військових.

Тоді як 1 серпня три морські дрони атакували російські патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергей Котов" та "Василий Быков". Інцидент стався за 340 км від Севастополя.

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