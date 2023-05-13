Господарське мило та часник: як боротись з капустяною білокрилкою

Білокрилка становить небезпеку для багатьох рослин, але особливо небезпечна для капусти. Шкідник пошкоджує листя та може знищити врожай за короткі терміни. У боротьбі з нею добре допомагають народні засоби – які саме, підкаже UaPortal.

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Господарське мило

Якщо ви тільки помітили появу білокрилки, обробіть капусту сумішшю з 200 г господарського мила, 150 г каустичної соди та 10 л води. Розчин треба застосовувати тривалий час, кожні 2 – 3 дні.

Часниковий настій

Настій часнику різко пахне, що не подобається шкіднику. Для приготування розчину, візьміть 10 головок часнику, подрібніть їх та залийте 5 л води. Варіть на маленькому вогні 2 години. Дочекайтесь охолодження та обприскуйте капусту кожні 7 днів.

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