'Холостячка' Ксенія Мішина сказала, скільки їй треба грошей на місяць 'для нормального життя'

Українська акторка та учасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка виховує 11-річного сина Платона, розповіла, яку суму щомісяця витрачає на проживання. З'ясувалося, що витрати акторки складають від 70 до 80 тисяч гривень.

Під час інтерв'ю ведучому YouTube-каналу "Слава+" 33-річна знаменитість сказала, що частину з цих грошей вона платить за оренду житла (хоча має власну квартиру), частину витрачає на пальне для авто, на оплату комунальних послуг, продукти тощо. При чому оренда квартири їй обходиться у 20-25 тисяч гривень на місяць.

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"У мене дуже класні орендодавці й вони на початку війни мені допомагали, я нічого не платила. А потім… ми домовилися… Якщо є – я плачу. Якщо нема – я можу сказати й вони підуть мені на зустріч", – сказала Мішина.

У власній квартирі, як з'ясувалося, Ксенія наразі не може жити, аби не платити за оренду житла, бо вона потребує ремонту.

Стосовно того, як вона заробляє кошти, аби платити таку суму лише за оренду квартири, акторка пояснила, що до повномасштабного російського вторгнення вона була задіяна у багатьох проєктах, тож у неї залишилися заощадження.

Коли ведучий спитав у Мішиної, скільки грошей їй треба на місяць, аби "нормально жити", авторка сказала, що це 80 тисяч гривень. Окрім аренди житла, 20 тисяч вона витрачає на пальне для авто, 10 тисяч на їжу, а комуналка та інші витрати – ще 10 тисяч грн.

"Поки що вистачає, поки що закриваю з тих грошей, які заробила на проєктах. У мене є якісь гроші, які заробила, які десь лежать. Але як далі буде – я не знаю. Я завжди була при роботі, а зараз такий період, коли її немає", – додала Мішина.

Ксенії Мішиній 33 роки, вона родом з Севастополя. У Києві закінчила театральний вуз Карпенка-Карого. Стала популярною завдяки ролі в серіалі "Кріпосна", де зіграла Лідію Шефер. Була учасницею шоу "Танці із зірками". Також Мішина була головною героїнею ТВ-шоу "Холостячка".

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