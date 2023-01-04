Хотів продати на Sotheby’s: затриманий киянин розповів як зрізав графіті Бенксі і чому нікого не попередив

На початку листопада таємничий британський художник Бенксі намалював у Києві, Бородянці, Ірпені, Гостомелі та Горенці сім графіті. В Україні знайшлися охочі продати роботу митця. 2 грудня Національна поліція повідомила, що затримала восьмеро людей, які зрізали його графіті зі стіни зруйнованого будинку у Гостомелі.

30 грудня слідчі Нацполіції оголосили підозру математику та волонтеру Сергію Довгому. Його звинувачують у крадіжці в особливо великих розмірах за умов воєнного стану. Долгому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна частина 2 статті 15, частина 5 статті 185 Кримінального кодексу, повідомляє видання "Ґрати".

До селища 32-річний киянин Сергій Довгий приїхав 7 листопада. Він розповідає, що подався оглядати зруйнований житловий будинок. Його мешканці звернулися за допомогою до благодійного фонду, з яким працює Довгий. Оглянувши будинок, Сергій пішов гуляти селищем і забрів у "військове містечко" – житловий квартал поряд з аеродромом. На стіні зруйнованого триповерхового будинку на вулиці Проскурівській він побачив малюнок – жінка в халаті, протигазі та бігудях, з вогнегасником у руках. На рівні ніг жінки хтось поставив дерев'яний стілець. У результаті здавалося, що саме жінка в протигазі стала на стілець і погасила полум'я у вікні.

"Я подумав: "Ну то це ж Бенксі!" Я стежу за творчістю Бенксі вже понад десять років. Я бачу велику різницю між тим, що загалом відбувається у світі графіті та тим, що робить він. Захоплює, що за вікном 2022 рік, а ніхто досі не знає, хто він", – згадує Сергій.

У серпні він написав Бенксі листа, в якому попросив публічно підтримати Україну, але відповіді не отримав. Повернувшись із Гостомелю до Києва, Сергій почав гуглити інформацію про роботи Бенксі в Україні, але жодних згадок про це не знайшов. Натомість дізнався, що зруйнований будинок на вулиці Проскурівській, як і кілька будинків по сусідству, збираються знести.

Через десять днів, 17 листопада, Довгий дізнався, що мав рацію. Бенксі підтвердив авторство "Жінки у протигазі" та ще шести робіт у Києві та області – опублікував у Instagram відео про свою роботу в Україні.

Подивившись ролик Бенксі, Сергій зрозумів, що хоче зрізати "жінку у протигазі". Він стверджує, що вирішив продати її на міжнародному аукціоні, а отримані гроші передати на потреби української армії. Того ж дня, 17 листопада, Сергій скинув фотографію "жінки у протигазі" знайомому скульптору Олександру Дувінському. Після початку російського вторгнення він також став волонтером – перефарбовував машини, які його знайомі доставляли українським солдатам.

"Я не зовсім розумів наскільки це все легально, але це питання я собі не ставив, бо думав, що там все більш-менш нормально", – каже Олександр.

Готуючись зняти графіті Довгий паралельно думав, як його потім продати. Він написав знайомій, яка виїхала до Берліна, і попросив контакти відеографа, який міг би зняти як Олександр вирізатиме графіті. Відео мало стати доказом справжності роботи Бенксі на майбутньому аукціоні.

"Я би написав у Sotheby's. Один із найстаріших аукціонів світу. Тому що вони вже багато років продають роботи Бенксі, – каже Довгий. – Якби сказали: "Хто ти такий?", тоді я написав би якийсь аукціон менший".

Паралельно він вирішив, що зніме документальний проект — покаже, як зрізав роботу Бенксі і як її продасть. Помічникам Сергій сказав, що бере персональну відповідальність за процес. Знімати Бенксі домовились у п'ятницю 2 грудня. Повідомити про свої плани мешканцям військового містечка чи місцевій владі він не вважав за потрібне.

Спочатку Олександр спробував вирізати малюнок із стіни дротом, але потім вирішив діяти простіше і почав зрізати його звичайною ножівкою по дереву. Щоб вирізати з утеплювача шматок розміром 1,3 на 1,8 метра, у скульптора пішла майже година. Час від часу повз гурт проходили мешканці сусідніх будинків, але перешкодити зрізати графіті ніхто не намагався.

Графіті Бенксі в Гостомелі зрізали

Зрізавши малюнок і запакувавши його в стрєч-плівку, Сергій і його помічники вже готувалися занурити їх у пікап, але тут до них підійшли чотири нацгвардійці.

"Вони запитали, що ми тут робимо і чи є у нас дозвіл? - Згадує Дувінський. — Сергій підійшов до них, показав свій паспорт і почав розповідати про будинок, що його зносять, а ми рятуємо митця".

Нацгвардійці викликали патрульну поліцію. Патруль під'їхав за кілька хвилин. Сергій пояснив, що хоче продати картину на аукціоні та використати ці гроші для ЗСУ.

"Я не дуже розумів, як він цей аукціон робитиме. Але я розумів, що гроші точно підуть на ЗСУ. Сергій має мою повну довіру", – каже Дувінський.

Сергію загрожує від семи до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна

Поліцейські спитали Довгого, чому він не звернувся до влади селища. Волонтер відповів, що не має довіри до місцевої влади.

Опитавши Сергія та його помічників на місці поліцейські затримали їх та разом із картиною відвезли до поліцейської дільниці Ірпіня. Допитавши там усіх ще раз, правоохоронці їх відпустили.

У той же день голова Нацполіції Київської області Андрій Небітов повідомив, що слідчі відкрили провадження за статтею про псування майна стаття 194 КК, а картину Бенксі вилучили. Поліція відправила її на експертизу мистецтвознавцям. За її результатами слідчі планували уточнити кваліфікацію кримінального провадження та статус учасників.

Сергій Довгий каже, що єдині люди, перед ким він міг би вибачитися, – це мешканці зруйнованого військового містечка.

30 грудня слідчий Бучанського райвідділу поліції Дмитро Дураєв повідомив Сергія Довгого про підозру в "завершеному замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану". Сергію загрожує від семи до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У Національній поліції Київської області повідомили, що "жінку у протигазі" передали на судову мистецтвознавчу експертизу. Експерти оцінили роботу Бенксі у 9 мільйонів 41 тисячу 850 гривень. Яка саме організація проводила експертизу та як визначила вартість графіті слідство не уточнило.

Нагадаємо, жителі Бородянки розказали, як виглядає таємничий художник Бенксі, який створив 7 графіті в Україні. Дізнатися, хто такий Бенксі, людство марно намагалося близько 20 років.

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