Господині дали 10 порад, як випрати пір‘яну подушку в домашніх умовах

Пір'яні подушки використовуються щоденно, а отже накопичують бруд, піт та пил. Без ретельного догляду в них можуть з'явитися кліщі, а вигляд стає менш привабливим.

Про це пише ТСН.

Але є простий спосіб вирішити цю проблему. Щоб зробити вашу подушку чистою і свіжою, ви можете почистити її самостійно, не звертаючись до хімчистки. Пір'яні подушки можна прати як вручну, так і у пральній машині. Процедура ця проста, але важливо дотримуватися кількох правил, щоб не завдати шкоди вашій подушці.

Як випрати пір'яну подушку в пральній машині:

Цей метод підходить як для малих, так і для великих подушок. Важливо дотримуватися деяких кроків:

Якщо ваша подушка невелика, киньте до пралки разом з нею тенісний м'яч або спеціальний м'яч для прання пухових виробів. Це допоможе уникнути ущільнення наповнювача і збереже його пухким. Якщо наповнювач подушки дуже щільний і погано пропускає воду, рекомендується перед пранням замочити подушку. Переконайтесь, що температура прання не перевищує 40 градусів. Оберіть гель для прання, який добре видаляє забруднення з пір'я. Після прання обов'язково добре просушіть наповнювач, вийнявши його з напірника.

Якщо ваша подушка велика:

Якщо вам доведеться прати велику подушку, розділіть цю процедуру на кілька етапів:

Розгорніть напірник і добудьте наповнювач, розділяючи його на декілька частин і поміщаючи їх у спеціальні чохли. Ви можете самостійно пошити ці чохли. Виберіть делікатний режим прання при температурі 30-40 градусів. Знову оберіть гель для прання, оскільки він краще видаляється після прання. Уникайте мийних засобів з сильним ароматом. Після прання обов'язково сполосніть наповнювач ще раз.

Після цього наповнювач потрібно добре просушити, виставляючи його на сонці або в теплому, безвітряному місці. Це допоможе забезпечити швидке висихання пір'яних подушок.

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Якщо ви маєте намір прати подушку взимку, зверніть увагу, що вона висихатиме трохи довше. Усе ж краще прати їх влітку, коли вони швидше висихають. Також існує спосіб освіжити подушки без прання за допомогою парової праски або пароочисника з функцією відпарювання. Підвісьте подушку і пройдіться гарячою парою по її поверхні, це допоможе видалити пил і пилових кліщів, і зробити ваші подушки свіжими, без використання пральної машини.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати подушки.

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